L’entretien de maisons historiques peut coûter cher. Les subventions qui autrefois allégeaient la charge des propriétaires ont fondu comme neige au soleil dans de nombreux cantons. Même là où elles existent toujours, la recherche de fonds est devenue un parcours du combattant, surtout s’il s’agit d’objets moins prestigieux, d’importance locale plutôt que nationale. Comment alors soutenir ces propriétaires sans augmenter les budgets des collectivités? Un moyen pourrait être d’offrir des avantages indirects mais souvent décisifs.

Des exemples? Dans la loi sur les résidences secondaires, ou plus précisément dans la réglementation adoptée par le Conseil fédéral avant que les Chambres fédérales ne se chargent de légiférer dans ce domaine, les maisons dignes de protection pouvaient être converties en résidences secondaires.

«Ne voyant plus d’avantage dans la mise sous protection de leur immeuble, certains propriétaires s’empressent de les démolir plutôt que de les conserver.»

Malheureusement, le parlement a «libéralisé» le système en permettant de convertir en résidences secondaires tous les logements construits avant 2012 (année de l’adoption par le peuple de l’initiative populaire de Franz Weber), qu’elles soient protégées ou non. Depuis lors, l’article de la loi qui accorde des facilités pour transformer en résidences secondaires des bâtiments protégés ne s’applique quasi plus qu’à des greniers et granges, nombreux dans les régions alpines. Pire, ne voyant plus d’avantage dans la mise sous protection de leur immeuble, certains propriétaires s’empressent de les démolir plutôt que de les conserver.

Il s’agit d’un effet pervers de la décision du parlement d’admettre la conversion en résidences secondaires de bâtiments sans aucune valeur historique. Deux initiatives parlementaires en cours de délibération risquent d’enlaidir encore davantage les sites pittoresques dans les régions de montagne: l’une provenant d’un député grison demande que la démolition de vieilles maisons soit rendue encore plus payante, l’autre lancée par un député valaisan souhaite supprimer le droit de recours des associations, pourvu que la surface concernée ne dépasse pas 600 m2. En cas d’adoption de ces deux textes, la destruction de nos villages montagnards s’accélérera sans doute.

Effet pervers

Une évolution semblable s’est produite en matière de constructions hors des zones à bâtir. Avant 2012, seules les fermes protégées pouvaient être transformées en logements destinés à des personnes sans activité agricole. Depuis la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), toutes les maisons construites avant 2012 bénéficient de la même possibilité, ce qui fait que dans certains cantons (comme Saint-Gall) la destruction des vieux hameaux isolés se poursuit à un rythme inquiétant.

Que faire? La meilleure solution serait de restreindre à des maisons dignes de protection le privilège de transformer en dehors des zones à bâtir, par exemple comme résidences secondaires. Enfin, on pourrait même imaginer introduire un privilège analogue pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. En effet, les propriétaires venant d’ailleurs se montrent souvent plus ouverts aux exigences de la protection des monuments que les gens du coin qui n’apprécient pas tous les caractéristiques pittoresques de leur «vielle baraque». Des gens de loin comme sauveurs de notre héritage architectural? Pourquoi pas?