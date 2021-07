[1/42] À Vaud l’eau – Des vallées créées par les Alpes et le glacier Les grands bassins versants vaudois ont été façonnés lors de la formation des Alpes. Ceux des rivières, eux, datent du retrait du glacier du Rhône. Mathieu Signorell

Les grands bassins vaudois, comme celui du Léman, sont nés lors de la formation des Alpes. Les bassins plus petits, ceux des rivières, datent plutôt de la fin de la dernière glaciation, lorsque le glacier du Rhône s’est retiré et a érodé le sol. Philippe Maeder

Les bassins versants vaudois ont deux origines. La première est tectonique, c’est-à-dire qu’ils ont été façonnés par les mouvements de la surface terrestre sur plusieurs dizaines de millions d’années. La seconde origine, c’est l’érosion, beaucoup plus récente.

«Les Alpes ont joué un rôle central dans l’organisation des grands bassins versants en Suisse. En se formant, elles ont créé un relief sur un axe est-ouest et elles ont orienté les écoulements vers le nord (Rhin) et le sud (Tessin)», explique Emmanuel Reynard, professeur à l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne.