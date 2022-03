Réduction des nuisances sonores – Des Vaudois cherchent à faire taire les voies CFF Un projet de nouveaux coussinets permettant de réduire le bruit des rails donne de bons résultats en laboratoire. L’EPFL et la HEIG-VD sont impliquées. Romaric Haddou

La semelle (carré noir ci-dessus) fait partie du système de fixation du rail. Les ingénieurs cherchent à améliorer sa composition pour qu’elle amortisse davantage les vibrations créées par le passage des trains et permette donc une diminution du bruit. HEIG-VD

L’augmentation du trafic ferroviaire met les voies ferrées et les oreilles de certains riverains à rude épreuve. «Le passage d’un train implique une charge importante sur la superstructure formée des traverses et du ballast. En roulant, il génère également des vibrations. Les rails agissent alors comme une cloche et propagent du bruit, ce qui pose des problèmes dans les zones habitées», résume Joël Cugnoni, professeur associé en mécanique et simulation numérique à la Haute École d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).