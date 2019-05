Des Vaudois primés pour l'invention de la «cannapluie»

Améliorer la vie des personnes malades ou à mobilité réduite suscite les vocations. Depuis 2016, le Challenge Debiopharm-Inartis organise chaque année un concours d’idées qui s’adresse aux inventeurs de tous horizons en Suisse romande. Le défi est simple: «Comment proposez-vous d’améliorer la qualité de vie du patient?»

Sur plus de 100 projets candidats, cinq équipes viennent d’être sélectionnées par un jury d’experts. La grande gagnante sera désignée en novembre et pourra prétendre à une enveloppe de 25'000 francs. En attendant, les finalistes reçoivent chacune 5000 francs pour développer leur invention. Parmi elles, pas moins de quatre sont vaudoises, portées par des inventeurs venus de Lausanne et de Renens.

Pour les personnes à mobilité réduite

L’idée la plus étonnante vient sans doute d’un tandem de deux Lausannois, Fabien Degoumois et Christine Magistrale, qui ont développé un objet baptisé «cannapluie». Comme son nom l’indique, leur prototype est une canne avec parapluie intégré, conçu pour être utilisable à une seule main. L’objectif est de permettre aux personnes à mobilité réduite de sortir de manière autonome, même par temps de pluie.

Un autre projet primé est porté par deux étudiants, Amir Elhajhasan et Stéphanie Jacot. Il s’agit d’une chaise montée sur roulettes dont le siège peut être abaissé jusqu’au sol. L’objectif est de permettre à une personne de ramasser des objets tombés au sol sans aide extérieure et sans avoir à se lever. (24 heures)