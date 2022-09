Scooter, bus ou télétravail – Des Vaudoises et des Vaudois font une croix sur leur voiture La flambée des prix de l’essence pousse les citoyens à changer leurs habitudes de mobilité. Quand ils n’ont pas le choix de garder leur auto, ils font le plein en France. Marie Maurisse

Alain Racine, habitant d'Oleyres, n’a pas renoncé à sa voiture, mais cherche toujours la station la moins chère et aimerait des aides étatiques pour faire baisser les prix de l'essence.

Vanessa Cardoso/24HEURES

Sa nouvelle voiture, Silvia Bron-Delgado la surnomme «Carmen». Comme Carmen Electra, actrice, chanteuse et mannequin américaine. «C’est une petite Dacia électrique, explique avec fierté cette habitante de Lignerolle, au-dessus d’Orbe. Elle n’a que 200 kilomètres d’autonomie, mais c’est suffisant pour que mon mari et moi allions au travail à Lausanne tous les jours.» Le véhicule leur a coûté 20’000 francs, mais cette somme devrait être vite rentabilisée. «Avant l’été, nous dépensions plus de 600 francs d’essence par mois», se souvient Silvia.