Dépression orageuse – Des vents tempétueux balayent la Suisse MétéoSuisse a émis des avis de vent de degré 2, «danger limité», et 3 «danger marqué» sur 5 pour tout le versant nord des Alpes. Les promenades en forêt sont déconseillées.

Samedi matin, près de Berne, une rafale a été enregistrée à 112,3 km/h sur la montagne du Bantiger. (Photo d’illustration) KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Des vents violents ont soufflé à plus de 110 km/h, y compris en plaine, samedi matin à l’approche de la dépression orageuse «Luis». Les rafales pourraient atteindre 110 à 150 km/h en montagne samedi soir, comme lors de la tempête «Klaus» de jeudi, selon SRF Meteo.

Samedi matin, près de Berne, une rafale a été enregistrée à 112,3 km/h sur la montagne du Bantiger, comme relevé par Meteonews sur Twitter. Le vent a atteint 102,6 km/h au Säntis en Suisse orientale et 97,2 km/h sur le Chasseral dans le Jura bernois.

MétéoSuisse a émis des avis de vent de degré 2 ( «danger limité») et 3 ( «danger marqué») sur 5 pour tout le versant nord des Alpes. Le pied du Jura, le Plateau et la Suisse orientale devraient être exposés à un «vent tempétueux». La région lémanique et le Valais devraient être frappés moins fortement.

«Vent tempétueux»

Des vents similaires à ceux de la dépression orageuse «Klaus» de jeudi devraient souffler en montagne au plus fort de la tempête samedi soir. Ceux-ci pourraient atteindre 110 à 150 km/h selon SRF Meteo. Les promenades en forêt sont fortement déconseillées.

Après le passage de «Luis», le froid s’installera. Dimanche, la limite pluie-neige devrait se situer entre 400 et 700 mètres d’altitude. Sur le versant nord des Alpes et dans les Préalpes, entre 50 centimètres et un mètre de neige fraîche sont attendus jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

