Concours – Des vers pour charmer la capitale vaudoise A l’occasion du Printemps de la poésie 2021, les Transports publics de la région lausannoise (tl) et la Ville de Lausanne proposent un concours de poésie tout public.

Cette démarche d’écriture participative souhaite encourager la diffusion de la poésie en ville autant que la créativité des Lausannois. Getty Images

Quoi de mieux que les bus, métros et trains des Transports publics de la région lausannoise (tl) pour amener la poésie en ville et même au-delà ? A l’occasion du Printemps de la poésie 2021, festival suisse des arts poétiques qui se déroulera du 20 mars au 3 avril, la Ville de Lausanne et les tl lancent un concours de poésie destiné tant aux adultes qu’aux enfants.

Les «plus de 16 ans» et «moins de 16 ans» sont invités à composer un poème bref de type haïku, à savoir 3 vers et 17 syllabes en tout, annonce jeudi la Ville dans un communiqué. Le thème «Lignes de vie» – également signature des tl – invite les participants à s’inspirer des transports, de la manière dont les bus et métros sillonnent la ville, des potentielles rencontres que l’on peut y faire et des tranches de vie qui s’y déroulent pour écrire leurs vers.

Des vers en ville

Le délai de participation au concours est fixé au 20 février. Les poèmes sont à envoyer via le formulaire disponible sur le site internet de la Ville. Les meilleurs textes de chaque catégorie, sélectionnés par le jury, seront diffusés durant le Printemps de la poésie 2021 sur les écrans et bornes des bus, métros et trains du réseau tl, ainsi que sur les sites internet des tl, de la Ville de Lausanne et sur les réseaux sociaux. Un prix récompensera le lauréat ou la lauréate de chaque catégorie.

Présidé par le poète et musicien Stéphane Blok, le jury sera composé de représentants du Service des bibliothèques et archives de la Ville, initiateur du projet, et des tl. Cette démarche d’écriture participative souhaite encourager, de manière ludique et conviviale, la diffusion de la poésie en ville autant que la créativité des Lausannois, conclut le communiqué.

Comm/lvb