Pratiques illégales – Des vététistes hors la loi se rachètent une bonne conduite Des mordus de VTT bientôt fédérés en association préparent un dossier, avec l’expertise du Parc Jura vaudois, pour légaliser des pistes sauvages en forêt. Yves Merz

Vétéran du VTT, Sigi Haller a effectué quelques aménagements sur la piste illégale de la Volottaz, au-dessus de Le Vaud, piste qui sera bientôt soumise aux autorités cantonales pour sa régularisation. FLORIAN CELLA

La pratique du VTT, en croissance depuis des années, a explosé avec le Covid et le développement des assistances électriques. Les passionnés de ce sport vont toujours plus loin dans les forêts du Jura et recherchent la difficulté hors des sentiers balisés. Certains ont même pris soin d’aménager des pistes entre les arbres. Le hic, c’est que la loi interdit de rouler hors des chemins dits carrossables. Récemment, des rubalises ont été posées par des gardes forestiers aux abords d’une piste de VTT créée sans autorisation dans les forêts communales de Saint-Oyens.