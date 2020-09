Problématique des déchet – Des vététistes «poutseurs» de forêts Cofondée par Richard Fencz, l’association Les VTT poutseurs débarrasse les forêts de la région lausannoise des déchets tombés au sol. Sylvain Muller

Richard Fencz nettoie les chemins des bois du Jorat en les parcourant à VTT avec une remorque «déchetterie» de l’association Les VTT poutseurs. Florian Cella

Au milieu des promeneurs et sportifs parcourant les bois du Chalet-à-Gobet, Richard Fencz ne passe pas inaperçu. À l’arrière de son vélo est en effet accrochée une petite remorque dans laquelle il dépose un par un les déchets croisés en chemin: canettes en alu, emballages de friandises, mégots – «une craquée» – et parfois des déchets plus insolites, comme une fourchette en métal, un enjoliveur ou… un moteur de vélomoteur.

«C’est un vrai plaisir source de plusieurs satisfactions, explique le cofondateur de l’association Les VTT poutseurs. D’abord, on est dehors, ensuite on débarrasse la nature de ces déchets et, enfin, ça apporte un peu d’activité physique, surtout quand la remorque est bien chargée.»

Si l’association est née en juin dernier, son initiateur pratique le nettoyage en plein air depuis quelque temps. «Je n’y croyais pas, mais j’ai fait ma crise de la quarantaine, explique le bienfaiteur de Dame Nature en rigolant. À l’époque, j’habitais Nyon et pour donner un peu de sens à ma vie, je me suis engagé aux Cartons du Cœur et dans «Sol à tous – Tous au sol», qui fait aussi du ramassage de déchets.»

Grands espaces

Suite à un déménagement à Lausanne, Richard Fencz s’est mis à courir et à faire du vélo dans les bois du Jorat. «Et j’ai été tout de suite indigné par la quantité de déchets que je croisais au sol. J’ai donc eu envie de refaire quelque chose, et comme les espaces sont grands, j’ai pensé au VTT. J’en ai parlé à un collègue de travail, on a fondé l’association et c’est parti.»

Depuis, cet employé de l’administration cantonale a organisé plusieurs sorties dans la région lausannoise: à Épalinges, du côté de Romanel et même une en collaboration avec le projet de Parc naturel périurbain du Jorat. «Ces sorties que l’on annonce sur notre page Facebook «Association Les VTT Poutseurs» ont lieu en général le samedi après-midi. Il n’y a pas besoin d’être membre de l’association pour venir, mais l’idéal est d’être quatre ou cinq personnes. Si on est plus, on se divisera en plus petits groupes.»