Meurtres et Mystères sur écran – Des vidéos pour jouer les Sherlock Holmes depuis son canapé Covid oblige, les repas spectacles de la société de Chardonne Rêves en Stock ont été mis entre parenthèses. Pas de souci: elle a trouvé la parade en version digitale. Karim Di Matteo

Le Covid stimule l’imagination et le monde de l’art se réinvente. La société Rêves en stock, basée à Chardonne, en donne un bel exemple, elle qui propose depuis 1995 de jouer les détectives lors de ses repas spectacles «Meurtres et Mystères» en immersion avec des comédiens professionnels.

Sauf qu’avec la pandémie, finies les ambiances de pirates sur un bateau de la CGN, de Russie des tsars à bord d’un train Belle Époque entre Montreux et les Rochers-de-Naye ou de cape et d’épée au château d’Oron. Mais pas question de baisser pavillon et Rêves en Stock a trouvé la parade: une enquête à mener chez soi sur son écran de téléphone, d’ordinateur ou de télévision, seul ou entre amis. «Pour éviter que le milieu artistique soit au point mort», ajoute Anne-Michèle Ducret, qui gère la société avec son époux Eric Michel.