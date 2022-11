Précarité à Lausanne – Des vigiles accueilleront les SDF à l’entrée du Répit L’accueil de nuit veut limiter son accueil à 100 personnes, après en avoir vu venir jusqu’à 170 dernièrement. La Fondation Mère Sofia en reprend la gestion après six jours de crise. Chloé Din

Les choses vont changer au Répit, l’une des plus importantes structures d’accueil de nuit pour sans-abri à Lausanne. Vendredi dernier, la Fondation mère Sofia, qui en assure la gestion, annonçait sa fermeture afin de «préserver son personnel». Dans les jours précédents, 150 à 170 personnes avaient afflué, alors que la structure, encadrée par cinq personnes, offre 100 lits de camp. Avec l’aide de la Protection civile, la Ville avait repris la main immédiatement pour maintenir les lieux ouverts.

«La Ville a mis deux Protectas à disposition. Les intervenants pourront se concentrer sur leur tâche d’accueil.» Ada Marra, membre du conseil de fondation de Mère Sofia

Ce mercredi, la Municipalité et la fondation ont annoncé que cette dernière reprendra la gestion du Répit dès le 1er décembre et limitera désormais l’accueil à 100 personnes. Comment cette jauge sera-t-elle assurée, alors que précédemment, une limite de 150 personnes fixée pour garantir la sécurité des lieux n’avait pas pu être respectée? Membre du conseil de fondation de Mère Sofia, Ada Marra explique: «La Ville a mis deux Protectas à disposition. Les intervenants pourront se concentrer sur leur tâche d’accueil. Face à la pression de la rue, il nous faut repenser le principe d’accueil inconditionnel tout en répondant aux besoins.»

Comment est-on arrivé à cette situation de crise? «Il peut y avoir plusieurs explications et nous ne sommes pas au bout de la réflexion, commente Ada Marra. Tout le monde a été surpris par l’afflux de personnes. La pression du nombre, ainsi que l’attente ont pu augmenter l’agressivité.»

Des mots crus sur les conditions d’accueil

Samedi, le collectif 43m2, qui milite pour plus de places d’hébergement, avait critiqué les conditions d’accueil du Répit avec des mots crus. Citant des témoignages attribués à l’équipe d’encadrement, il estimait que les sans-abri y bénéficiaient de moins d’espace que des cochons dans des élevages. Il appelait à réduire la capacité à 50 personnes.

Ada Marra se refuse à commenter des propos anonymes, mais explique: «Tant la Fondation Mère Sofia que la Ville de Lausanne voudraient accueillir le plus de monde possible dans les meilleures conditions. Il est préférable aujourd’hui de proposer des lits de camp et du thé que de laisser les personnes dehors. Il s’agit dans l’urgence d’offrir une alternative à la rue et une aide à la survie à 100 personnes par nuit.

À partir du 1er décembre, l’extension hivernale du dispositif d’accueil d’urgence de nuit de la Ville devrait contribuer à détendre la situation. En plus de l’Étape Saint-Martin, de la Marmotte et du Sleep-In, une autre structure, Borde 47, offrira en effet 42 lits supplémentaires – jusqu’en avril, comme à l’accueil du Répit.

