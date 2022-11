Assises du climat – Des villageois se réunissent pour faire avancer la transition écologique Une soixantaine d’habitants d’Échandens se sont retrouvés mardi soir afin d’identifier ensemble des actions citoyennes à mettre en place dans leur commune. Raphaël Cand

Dans la salle des Utins, à Échandens, des citoyens ont réfléchi à des pistes à mettre en place à leur échelle. VANESSA CARDOSO/24HEURES

Des Assises du climat, on croyait ce type d’événements réservés au Canton ou aux grandes villes. C’est pourtant dans le village d’Échandens qu’elles se sont tenues mardi. Une soixantaine d’habitants, dont six enfants, avaient répondu à l’appel de la Municipalité dans le but de réfléchir à des actions citoyennes à mettre en place dans des domaines tels que la mobilité, l’énergie, la biodiversité ou les déchets.