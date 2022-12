Enquête inédite de l’UNIL – Des viols et des profs harceleurs signalés sur le campus Une enquête montre qu’abus et discriminations touchent surtout les femmes. Sur cinq ans, 150 actes pénalement répréhensibles sont rapportés, dont quatre viols. Chloé Din

Un sondage effectué ce printemps auprès de 3500 personnes dresse un état des lieux du climat de travail et d’étude sur le campus de Dorigny. Il doit servir à renforcer le dispositif de lutte contre les abus. Alisson Shepherd

Il ne fait pas toujours bon étudier et travailler à l’Université de Lausanne. L’alma mater vaudoise a dévoilé mercredi une enquête qui livre plusieurs constats sur le bien-être du personnel et des étudiants. Dans une communication accompagnant la publication, la direction se dit «vivement préoccupée par la fréquence et la gravité des faits de harcèlement et de discrimination qui y sont rapportés».