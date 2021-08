Musées lausannois – Des visites guidées gratuites pour les classes Afin de promouvoir l’accès à la culture dès le plus jeune âge, les visites guidées des trois musées communaux deviennent gratuites pour les écoliers à Lausanne.

La Ville de Lausanne rend gratuit l’accès à ses trois musées communaux pour les classes. (image d’illustration). KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

À Lausanne, les visites guidées des trois musées communaux sont désormais gratuites pour les écoles publiques. Cette mesure, qui s’étend également aux structures d’accueil de l’enfance des secteurs du préscolaire et du parascolaire, vise à promouvoir l’accès à la culture dès le plus jeune âge lors de sorties en groupe.

Cette action fait notamment suite à l’enquête sur les publics de la culture à Lausanne réalisée en 2019 par le Service de la culture. Elle a démontré le rôle central joué par l’école dans la démocratisation de l’accès à la culture, écrit la Ville lundi dans un communiqué.

La mesure facilitera la mise en œuvre des sorties scolaires pour le corps enseignant et les éducateurs. La proposition est étendue aux classes publiques, au-delà des frontières de la commune, son objectif complémentaire étant de promouvoir et faire rayonner l’offre des trois musées communaux dans le canton de Vaud et en Suisse.

ATS

