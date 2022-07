Plan canicule à Lausanne – Des visites pour affronter la chaleur et l’isolement Depuis mardi, des assistants de sécurité publique passent chez les seniors qui en ont fait la demande. Ils s’assurent que tout va bien et font un brin de causette. Romaric Haddou

Maddy, 98 ans, reçoit la visite de Nicole et Fabien, assistants de sécurité publique de la police municipale de Lausanne. Ces derniers lui transmettent notamment un document recensant les bonnes pratiques en cas de fortes chaleurs. FLORIAN CELLA

Maddy a 98 ans et elle «ne peut pas [se] passer du Tour de France». Il y a dix jours, les coureurs arrivaient tout près de chez elle, sur les hauts de Lausanne. Elle serait bien allée jeter un œil, mais voilà un an qu’elle ne peut plus sortir de son appartement. Alors tant pis, les étapes cyclistes se vivent à la télévision.