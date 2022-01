Art sacré à Lausanne – Des vitraux tout feu tout flamme dans la basilique Notre-Dame L’église catholique du Valentin abrite des trésors teintés d’influences cubistes et Art déco. Ils seront restaurés. Natacha Rossel

La rosace de saint Nicolas de Flüe, œuvre d’Alexandre Cingria (1941). Rémy Gindroz

Ici, des figures déconstruites, typiques du mouvement cubiste; là, des inscriptions de style Art déco. Accrochage d’un musée d’art moderne? Non, ces motifs avant-gardistes ornent les vitraux de la basilique Notre-Dame de Lausanne. L’édifice catholique abrite des trésors, témoins du renouveau de l’art sacré au début du XXe siècle. Réalisés entre 1933 et 1952, les vitraux d’Alexandre Cingria et de Paul Monnier révèlent le foisonnement artistique du Groupe de Saint-Luc, société d’artistes catholiques. Plus tard, les vitraux de Pierre Estoppey habilleront les fenêtres basses de la nef. La Fondation d’Olcah, qui chapeaute la restauration de l’intérieur de la basilique, cherche encore des parrains pour redonner leur lustre à ces chefs-d’œuvre verriers.