Des Wwoofers en plein champs

Agenouillés dans une serre devant des plants de tomates, Axel et Juna écoutent attentivement les explications de François Devenoge. «Tu vois, là, tu enlèves ce petit bout. Et puis là, il faut bien appuyer sur la terre autour de la motte.» Les deux jeunes gens que tout oppose sont des wwoofers (voir encadré). Autrement dit, ils sont venus dans la ferme bio de l’agriculteur de Dizy pour travailler et apprendre, en échange du gîte et du couvert.

François Devenoge s’est inscrit sur le site Wwoof Switzerland en 2012 et a accueilli depuis une bonne cinquantaine de wwoofers. «Certains viennent pour une semaine, d’autres pour deux ou trois mois. Et certains ne sont jamais repartis, rigole l’agriculteur bio. Les profils sont très variés: ça va du type motivé, efficace et sympa, à celui qui veut s’offrir des vacances gratuites. Il y a aussi ceux qui utilisent le wwoofing comme prétexte dans l’attente de trouver un emploi fixe. Les deux dernières catégories, on essaie de les éviter. Mais comme, avec la ferme, je ne peux plus voyager, grâce au wwoofing, c’est le monde qui passe à la maison!»

Salarié ou pas?

Ou plutôt l’Europe, car depuis quelques années, François Devenoge n’accepte plus que des wwoofers issus de l’espace Schengen. «Au début, j’avais vraiment des gens du monde entier. Mais j’ai eu des problèmes avec le Service de l’emploi, qui malgré l’absence de salaire, considère que les wwoofers travaillent. J’ai donc restreint les critères et complété mes besoins avec des civilistes et des jeunes de Caritas.» La ferme, qui marie élevage d’animaux, culture de fruits et de légumes et grandes cultures, forme par ailleurs aussi des apprentis.

500 km en stop

Axel (19 ans) et Juna (29 ans) sont emblématiques des différences de profils de wwoofers. Le premier est Belge, sans formation et désireux d’affronter l’inconnu en se passant d’argent. La seconde, Espagnole, vient de terminer des études de biomédecine à l’Université de Berne et commencera un travail dans un laboratoire en août prochain. «C’est ma première expérience de wwoofing, explique le jeune homme. J’avais envie de partir de chez moi et je cherchais quelque chose dans le domaine de la permaculture. C’est par le bouche à oreille que j’ai découvert la ferme de la Lizerne.»

Après avoir convenu d’une date d’arrivée, Axel a rejoint Dizy… en stop. «Cinq cents kilomètres en douze heures, ça a finalement été assez facile.» Depuis son arrivée, le jeune Belge a appris à enlever les rumex dans les pâturages, traiter les tomates avec du purin d’orties, récolter les coccinelles pour les utiliser contre les pucerons ou s’occuper des animaux. «La permaculture, c’est une façon d’apprendre la collaboration. Le premier pas vers l’abandon du fonctionnement concurrentiel, si nuisible aux relations entre humains.» À la ferme depuis seulement deux jours, Juna ne va pas si loin dans la philosophie: «Mon but est de découvrir une vie plus saine et plus proche de la nature. Cette expérience me permet à la fois de voir si ce mode de vie me convient et de m’occuper intelligemment pendant mes vacances. Et puis j’apprends un peu le français», explique-t-elle en anglais avec un petit accent évoquant la sangria et le flamenco. (24 heures)