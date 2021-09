Manifestation – Des zadistes ont bloqué les rues de Lausanne Des manifestants ont marché dans les rues afin d’exprimer leur colère contre la police et l’État. Escortée par des gendarmes et des policiers, la manifestation a divisé les badauds. Mateus Carvalho

Les manifestants ont défilé ce samedi 25 septembre à Lausanne pour dénoncer les violences policières. KEYSTONE/Laurent Gillieron

«À bas l’État, les flics et les fachos», c’est ce qu’ont pu crier ce samedi 25 septembre des manifestants dans les rues lausannoises. À 14 h, des centaines de zadistes et d’activistes d’Extinction Rebellion (XR) se sont donné rendez-vous à la place de la Gare pour ensuite commencer une marche dans les rues de la ville. Le droit de manifester, la fin des violences policières et le souhait d’un État plus écologique étaient les principales revendications de cette marche.

Lors de plusieurs discours, des manifestants ont exprimé leur colère contre la police. Le drame de Morges, qui a vu un homme noir mourir sous le tir d’un policier en août dernier, serait une preuve d’abus. Les protestataires demandent également plus de nature en ville et une modification de la loi fédérale sur les mesures policières contre le terrorisme accepté par le peuple en juin dernier.