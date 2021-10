Manifestation soudaine – Des zadistes s’installent pour défendre un quartier yverdonnois Un projet prévoit la réalisation de neuf bâtiments comptant 170 logements. Pas du goût de militants écologistes qui se sont installés sur site dans la foulée d’une manifestation légale. Frédéric Ravussin DÉVELOPPEMENT SUIT

Les zadistes se sont installés ce week-end, bloquant totalement cette petite rue yverdonnoise. QUARTIER LIBRE CLENDY-DESSOUS/DR

Ils étaient là initialement pour un week-end, finalement ils ont décidé de prendre racine. Comme les légumes qu’ils ont plantés dans le jardin collectif créé en quelques gestes dans un verger de la rue Clendy-Dessous sans en avertir les propriétaires. Depuis samedi, ce quartier d’Yverdon-les-Bains a été transformé en zone à défendre (ZAD) par des militants écologistes.

«Clendy-Dessous, quartier vivant» – c’est le nom de l’opération qui trône à l’entrée de la rue – vise un objectif bien précis: contrer un projet immobilier de neuf immeubles et quelque 170 logements qui implique «la démolition des bâtiments et la bétonisation des terres du quartier». Pour faire connaître leur position sur la question, les zadistes n’ont pas hésité à «condamner» la rue en s’y installant, et même à investir plusieurs bâtiments inoccupés.

Lundi matin, les zadistes étaient toujours en place, mais ils avaient libéré la petite artère yverdonnoise de leur présence. Une artère toutefois fermée à la circulation par des barrières de police. «Pour des questions de sécurité, ils nous ont dit», explique un des militants.

L’opération a pris corps samedi, suite à la manifestation – légale et autorisée – «Reprenons la Ville! Yverdon ville vivante» qui s’est tenue dans la cité thermale. Dans un communiqué diffusé dimanche, le collectif affirme que les événements ont pris une tournure inattendue quand des participants ont accroché des banderoles à la fenêtre de bâtiments, annonçant ainsi leur occupation.

Dimanche en début de soirée, la section locale du Parti libéral-radical (PLR) réagissait en dénonçant «l’occupation illicite de Clendy-Dessous» et en demandant aux autorités de faire preuve de «fermeté face aux manifestants».

Laurent Roquier et Maximilien Bernhard, respectivement président de la section et président du groupe au Conseil, pointent du doigt le groupe Les Vert·e·s et Solidaires, dont certains membres faisaient partie de l’organisation de la manifestation légale de samedi. «Nous peinons à croire qu’ils n’étaient pas au courant de cette action coup de poing illicite à tous égards […] et nous saluons la volonté des propriétaires concernés à déposer une plainte pour violation de domicile et dommage à la propriété.»

Développement suit.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.