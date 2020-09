Quarantaine des voyageurs – Paris placée sur la liste rouge, mais pas les régions transfrontalières Le Conseil fédéral a coupé la poire en deux. Face à l’augmentation des cas dans l’Hexagone, neuf régions sont déconseillées. Mais les proches voisins sont exemptés. Lucie Monnat DÉVELOPPEMENT SUIT

Les cas de coronavirus en France sont en forte hausse depuis quelques semaines. La plupart des régions de l’hexagone ont dépassé le seuil limite de l’OFSP pour figurer sur la liste rouge.

Mais la proximité avec la France rend une telle mesure très compliquée. Vendredi, le Conseil fédéral a choisi la voie du compromis. Certains départements ont ainsi été classés comme zones présentant un risque élevé d’infection, à l’instar de Paris, ou de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette mesure entre en vigueur le 14 septembre.

Régions transfrontalières exemptées

Par contre, l’Ain, qui figure pourtant dans les zones à risque élevé, ne fait pas partie de la liste. Le Conseil fédéral ne préconise pas de quarantaine pour les zones transfrontalières. «Nous avons privilégié une solution pragmatique pour les pays transfrontaliers, a expliqué Alain Berset. Nous avons donc décidé de mettre des régions, et non pas des pays entiers sur la liste des zones à risques. Cela n’exclut cependant pas qu’une région transfrontalière, si un «hot spot» s’y développe, ne soit mise sur la liste.»



Pour les autres pays transfrontaliers, seule la région de Vienne figure sur la liste. Le procédé sera le même pour tous les pays voisins, en fonction de l’évolution de la situation. Ceux qui reviennent des zones concernées devront ainsi se mettre en quarantaine pendant 10 jours. Ceux qui doivent malgré tout s’y rendre, pour des raisons professionnelles ou médicales, sont exemptés de quarantaine s’ils n’y séjournent pas plus de cinq jours. Les personnes qui se rendent dans ces zones pour participer à des manifestations sportives et culturelles également, un tel cas de figure étant considéré comme une activité professionnelle.

Basé sur la responsabilité individuelle

«Il n’y aura pas de contrôles supplémentaires, a également précisé Alain Berset. Ce serait tout simplement ni réalisable, ni réaliste. Les frontières sont ouvertes, il est impossible de tout contrôler. Ce que nous disons, c’est de renoncer si possible de se rendre dans ces zones. Nous nous basons sur la responsabilité individuelle.»

Le but est de ne pas entraver l’activité économique et les échanges, explique le conseiller fédéral socialiste.