Présidentielle en Équateur – Descente dans une prison après l’assassinat d’un candidat Trois jours après la mort de Fernando Villavicencio, 4000 soldats et policiers sont entrés dans une prison où est incarcéré un chef de gang qui aurait menacé le défunt candidat.

José Adolfo Macías, alias Fito, chef du gang Los Choneros, était détenu dans la prison Numéro 8 de Guayaquil jusqu’à son récent transfert. C’est lui qui aurait menacé de mort Fernando Villavicencio. AFP

Près de 4000 soldats et policiers équatoriens ont participé, samedi, à une opération au sein de la prison où est détenu Fito, le chef du gang le plus puissant du pays, qu’un candidat à la présidence assassiné accusait de le menacer, ont indiqué les autorités. Ces forces de l’ordre sont entrées à l’aube, à bord de véhicules blindés, dans la prison Numéro 8 de Guayaquil. José Adolfo Macías, alias Fito, chef du puissant gang Los Choneros, y était détenu depuis 2011 jusqu’à son transfert tout récent dans un autre pénitencier.

Sur une photo publiée par les autorités, il apparaît de face, mains sur la tête. Sur une autre, il est allongé sur le sol, en sous-vêtements, avec une dizaine d’autres prisonniers. Le nom de Fito fait la Une de la presse en Équateur depuis l’assassinat par balles, mercredi, de Fernando Villavicencio, 59 ans, candidat centriste qui était en deuxième position dans les sondages en vue de l’élection présidentielle prévue pour le 20 août.

Il avait affirmé, la semaine dernière, que le chef du gang, condamné à 34 ans de prison pour assassinat et trafic de drogue, avait menacé de le tuer. Ancien journaliste et membre du Congrès, Fernando Villavicencio avait enquêté sur le narcotrafic dans son pays.

Six Colombiens arrêtés, un tué

La colistière de Fernando Villavicencio le remplacera pour le scrutin du 20 août, a annoncé samedi leur parti. Andrea Gonzalez sera la candidate du parti centriste Construye après l’assassinat du candidat mercredi, selon un communiqué du parti.

Andrea Gonzalez, une écologiste de 36 ans, était une alliée de longue date de Fernando Villavicencio. «Le nom du candidat à la vice-présidence sera annoncé dans les prochaines heures, et il sera choisi parmi les plus fidèles de ceux qui ont partagé les combats du camarade Fernando Villavicencio» a précisé le parti. Andrea Gonzalez doit participer dimanche à Quito à un débat présidentiel.

Six ressortissants colombiens ont été arrêtés dans cette affaire, tandis qu’un septième a été tué dans une fusillade avec les gardes du corps du candidat. Les gangs de narcotrafiquants sont puissants dans les prisons d’Équateur. Depuis 2021, plus de 430 détenus sont morts lors d’affrontements entre bandes rivales à l’intérieur des établissements, des dizaines d’entre eux ayant été démembrés et leurs corps brûlés.

AFP

