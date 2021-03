Parc de l’Innovation de l’EPFL – Design des nouvelles éoliennes maritimes piloté depuis Lausanne En forte croissance, la start-up Akselos développe un puissant outil d’évaluation et de conception des infrastructures énergétiques. Jean-Marc Corset

26 août 2013. Un navire d’installation des éoliennes, sur ses quatre piliers rétractables, dans un parc maritime de la mer du Nord, près de Borkum AFP PHOTO / DPA / CARMEN JASPERSEN

Fondée en 2012, la société du Parc de l’Innovation de l’EPFL à Lausanne, Akselos, qui vient d’être sélectionnée dans les nouvelles Scale up vaudoises – les start-ups en forte croissance – a le vent en poupe. Elle tourne à plein régime grâce aux pâles des éoliennes maritimes.

L’entreprise est spécialisée dans la modélisation de grands systèmes d’infrastructure et, grâce à de puissants algorithmes, elle est en mesure de réaliser des simulations mécaniques en conditions extrêmes. L’objectif est de réduire les risques critiques pour de grandes installations telles que des éoliennes ou des plateformes pétrolières rongées par le vieillissement.

Notre approche pour les éoliennes maritimes nous permet d’optimiser la conception, de réduire les coûts et d’assurer un bon déroulement des opérations Thomas Leurent, CEO d’Akselos

«Notre approche pour les éoliennes maritimes nous permet d’optimiser la conception, de réduire les coûts et d’assurer un bon déroulement des opérations, explique Thomas Leurent, CEO d’Akselos. Elle facilite le design des éoliennes et permet d’augmenter leur durée de vie».

La start-up fait désormais partie des 34 entreprises vaudoises en forte croissance qui ont obtenu, à ce titre, le label Scale up. L’automne dernier, elle a reçu une subvention de 1,2 million de francs de l’Agence suisse pour l’innovation (Innosuisse) lui permettant de développer son nouvel outil de conception et d’évaluation des structures des éoliennes afin de les rendre plus compétitives face au charbon et aux autres combustibles fossiles.

Le projet vise à augmenter les capacités de production d’énergie renouvelable, notamment en accélérant le déploiement de parcs d’éoliennes maritimes, et d’en améliorer les capacités. Il s’inscrit dans «le cadre des initiatives européennes visant à créer une économie neutre en carbone et durable d'ici 2050».

Thomas Leurent, CEO d’Akselos Innovaud

La technologie d'Akselos permet une analyse continuelle durant toute la durée de vie afin de limiter les erreurs de conceptions de ces moulins de l’ère moderne et ainsi abaisser le coût de l’énergie. Thomas Leurent affirme que son programme de softwares est «le seul capable de modéliser des systèmes mécaniques de grande taille avec un niveau de précision suffisant pour permettre une analyse prédictive en temps réel grâce aux données en provenance d’objets connectés».

63 employés

La société lausannoise compte 63 employés aujourd’hui, trois fois plus qu’en 2018. Elle prévoit une croissance de l’effectif de 20% à 40% par année. Elle a commencé à commercialiser sa plateforme d’ingénierie en 2015 et compte notamment comme clients des compagnies de la dimension de Shell.

«Le but d’Akselos est d’accélérer la commercialisation dans l'industrie éolienne tout en poursuivant ses ventes dans l’industrie des énergies fossiles, précise son CEO». Sa technologie sert également à analyser des équipements dans l’industrie minière et des turbines à gaz.

Thomas Leurent, franco-suisse, qui a fondé la société avec un Australien, David Knezevic , et un Vietnamien, Phuong Huynh, relève toutefois que sa société est elle aussi sur le chemin de la transition: «Akselos oriente sa technologie vers le marché des énergies renouvelables avec 40% de nos ventes dans ce marché en 2020. Nous travaillons particulièrement à accélérer le déploiement des parcs d’éoliennes en mer».