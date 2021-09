Canton de Vaud – Désignation du nouveau directeur général des immeubles et du patrimoine Michel Staffoni a été désigné par le Conseil d’État et prendra ses fonctions le 1er juillet 2022. Le directeur actuel, Philippe Pont, part à la retraite.

Michel Staffoni a été désigné à la tête de la Direction générale des immeubles et du patrimoine. Jean-Bernard Sieber ARC

Le Conseil d’État a désigné Michel Staffoni à la tête de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), communique le canton de Vaud jeudi. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2022, lorsque le directeur actuel, Philippe Pont, partira à la retraite.

Ce poste a été mis au concours en été 2021 et a suscité 75 postulations. Au terme de l’évaluation, Michel Staffoni a pleinement convaincu le comité de recrutement et sa candidature a été approuvée par le Conseil d’État.

Michel Staffoni est actuellement le secrétaire général du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), depuis 2013. «Ses compétences managériales, son dynamisme, sa capacité à porter des projets complexes et à fédérer leurs acteurs, ainsi que sa parfaite connaissance du fonctionnement de l’administration seront des atouts majeurs face aux enjeux actuels, notamment en lien avec le plan climat et la stratégie immobilière de l’État de Vaud», détaillent les autorités dans le communiqué.

Remerciements

Michel Staffoni a obtenu un master en administration publique. Il a œuvré comme cadre logistique dans des entreprises privées, comme au CHUV, puis a été secrétaire municipal de Sainte-Croix.

Le Conseil d’État réitère à Philippe Pont les remerciements exprimés pour son engagement exceptionnel à la tête de la DGIP et souhaite à Michel Staffoni plein succès dans ses futures fonctions, conclut le canton.

COMM/SIM

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.