Tennis – Désillusion canadienne pour Bencic La St-Galloise, tête de série No 12, a été vaincue en quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Toronto. Belinda Bencic a été éliminée par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 24) en trois sets 2-6 6-3 6-3. Robin Carrel

La logique et le circuit féminin font rarement bon ménage. D'entrée de tournoi, la Suisse avait remporté deux victoires de prestige contre les ex-Nos 1 mondiales Serena Williams et Garbine Muguruza (6-1 6-3!). De quoi lui ouvrir en grand les portes de sa partie de tableau, au sein de laquelle elle était désormais la mieux classée. Mais, dans la nuit de vendredi à samedi au Canada, patatras!

La St-Galloise, après un début de partie autoritaire, a fini par céder en trois manches contre Beatriz Haddad Maia. La joueuse No 24 de la hiérarchie mondiale s'est montrée un poil plus réaliste sur les balles de break qu'elle s'est procurées (4/6 contre 3/7) et ç'a fait toute la différence au décompte final, après 2 heures et 11 minutes de bataille.

La surprenante Brésilienne a aussi été plus performante au service, avec deux aces, mais surtout seulement 3 doubles fautes, contre 5 à la St-Galloise. Un domaine que Bencic avait pourtant corrigé au tour précédent contre Muguruza… Des différences infimes, mais qui ont fini par décider du sort de cette partie au terme de laquelle Haddad Maia a remporté 81 points contre 76 à sa championne olympique de rivale.



