Politique à Bussigny – Désormais, Claudine Wyssa vit Ex-syndique de Bussigny depuis mercredi, la politicienne revient sur quelques temps forts de ses 37 ans d’engagement pour sa ville, son canton et les Libéraux. Jérôme Cachin

Après 37 ans de politique communale, Claudine Wyssa reçoit «24 heures», à quelques heures de donner la clé de son bureau de syndique à la socialiste Patricia Spack Isenrich. Chantal Dervey

Elle l’a occupé durant treize ans, et ce mercredi, son bureau de syndique de Bussigny est presque vide. Dans quelques heures, elle en donnera la clé à la socialiste Patricia Spack Isenrich. La gauche a gagné les élections de 2021 et un lent passage de témoin a été convenu. Deux ans plus tard, à quelque mois de son septantième anniversaire, Claudine Wyssa est satisfaite d’avoir transmis ses dossiers aux petits nouveaux, fidèle à sa ligne de garante de la collégialité.