L’espoir est mort cette semaine en Afghanistan. Depuis mercredi, les femmes sont interdites dans les universités. Déjà, elles avaient été bannies de l’enseignement secondaire. Ainsi, la moitié de la population n’a plus accès à l’éducation.

Voilà qui vient s’ajouter aux nombreuses mesures prises par les talibans pour cantonner la gent féminine au domicile familial. Elles ont été écartées des emplois publics, exclues des parcs, des jardins, des salles de sport, des bains publics, interdites de voyager sans un proche parent masculin.

«En Afghanistan, l’enjeu déterminant, c’est le droit de la femme.» Fawzia Koofi, ex-vice-présidence de l’Assemblée nationale afghane (2005-2019)

Oubliées, les garanties données par les fondamentalistes islamistes. Près d’un an et demi après le retrait des forces occidentales et la prise de Kaboul par les talibans en août 2021, le pays replonge dans l’obscurantisme du premier régime taliban (1996-2001).

Difficile de ne pas repenser à ma conversation avec Chékéba Hachemi, qui fut la première femme diplomate afghane suite à la chute du régime taliban en 2001. Vingt ans après, à la tête de l’organisation Afghanistan Libre, elle me confiait déjà son désespoir face au «lâchage total» orchestré par les États-Unis. «Qu’arrivera-t-il à la centaine d’employées de mon ONG, aux 300’000 filles qui fréquentent nos écoles, à nos institutrices, nos bibliothécaires? Combien perdront la vie? J’en ai les larmes aux yeux!»

Difficile de ne pas se souvenir, aussi, des appels vibrants lancés à Genève par Fawzia Koofi. Sous son air réservé, le regard tenace laissait deviner la force intérieure de celle qui fut la toute première femme afghane à diriger un parti politique, puis la toute première à occuper la vice-présidence de l’Assemblée nationale.

Refusant de baisser les bras, elle avait participé en 2020 aux négociations de paix entamées au Qatar entre des responsables talibans et l’ancien gouvernement de Kaboul. Sans succès. Mais après la prise de Kaboul par les fondamentalistes islamistes, elle voulait encore croire qu’un avenir était possible. «Ça se joue maintenant, martelait-elle. En Afghanistan, l’enjeu déterminant, c’est le droit de la femme. Si les talibans sous pression internationale finissent par respecter leurs promesses, il y aura un avenir pour tous dans mon pays.»

Courber l’échine, baisser le regard

Difficile de ne pas se remémorer le traumatisme de Maryam Yunus Ebener, conseillère administrative d’Onex née à Kaboul. À 25 ans, elle était retournée en visite dans la capitale afghane avec sa mère et sa sœur. C’était en 1999, trois ans après la prise de pouvoir des talibans. Quel choc! «Même recouvertes de nos burqas, on nous repérait immédiatement dans la rue, nous les étrangères, parce que nous nous tenions droites, sans courber l’échine, sans baisser le regard. La burqa, cela a incité les femmes à ne pas sortir, ou alors le moins possible. C’est un enfermement. Il faut l’avoir portée pour comprendre ce que cela signifie.»

Autant dire que les promesses des talibans sur les droits des femmes, elle n’y a jamais cru. Elle avait malheureusement raison.

Andrés Allemand Smaller

