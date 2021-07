JO de Tokyo – Desplanches en bronze sur le 200 m 4 nages Le nageur genevois a concrétisé son objectif: il a accédé au podium des Jeux olympiques au terme d’une course fabuleuse. Emmanuel Favre Tokyo

Jérémy Desplanches, un homme en bronze. AFP

Fantastique Jérémy Desplanches!

Le Genevois de 26 ans a conquis la médaille de bronze du 200 m 4 nages, son épreuve de prédilection, vendredi matin au Tokyo Aquatics Centre.

Le Suisse, qui a nagé en 1’56’17, a pulvérisé de 39 centièmes son record de Suisse établi le 25 juillet 2019 à Gwangju.

Sur le podium, il a été accompagné par le Chinois Shun Wang, titré avec un chrono de 1’55’’00, et par le Britannique Duncan Scott.

Le classement

Une première depuis 1984

Il est de surcroît devenu le premier Helvète à accéder à un podium olympique de natation depuis 1984. Cette année-là, à Los Angeles, Etienne Dagon avait remporté la médaille de bronze sur 200 m brasse.

Desplanches a ainsi permis à Swiss Olympic de collecter une neuvième médaille depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo. La répartition: une en or, trois en argent, trois en bronze et deux dont la couleur du métal sera connue après les finales de simple et de double du tournoi de tennis féminin.

