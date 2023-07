Natation – Desplanches file en demi-finale du 200m 4 nages des Mondiaux A Fukuoka, il a cependant manqué six centièmes au Genevois pour composter d’entrée son billet pour les JO 2024. Emmanuel Favre

Jérémy Desplanches a dû se battre avec des adversaires … et une caméra. AFP/MANAN VATSYAYANA

Jérémy Desplanches (28 ans) s’est aisément qualifié pour les demi-finales du 200 m 4 nages des championnats du monde.

Mercredi matin, à Fukuoka, au Japon, le Genevois a arrêté la cellule chronométrique après 1’58’00 d’effort, un chrono qui ne lui a cependant pas permis, pour six centièmes, d’atteindre la limite de qualification pour les Jeux olympiques 2024 de Paris. Un fait de course que le médaillé de bronze des JO 2021 de Tokyo sur la distance a tenu à relativiser. «Il s’agit de mon meilleur chrono depuis deux ans, et c’est très positif.»

«Je me suis laissé déconcentrer par la caméra sous l’eau.» Jérémy Desplanches

Au final, Jérémy Desplanches a signé le quatrième meilleur temps des séries derrière le Britannique Duncan Scott (1’57’’76) et les Japonais Daiya Seto (1’57’’80) et So Ogata (1’57’’88). «J’ai commis des petites erreurs que je ne referai pas en demi-finales», explique le Suisse. Qui développe: «Je me suis laissé déconcentrer par la caméra sous l’eau.» Il détaille: «Dans mon couloir, il y avait une caméra avec un fil qui bougeait en même temps que moi, à la même vitesse. Je ne m’y attendais pas et cela m’a sorti de la course pendant quelques secondes et, après cet épisode, c’était difficile de me remettre dans le rythme.»

Sa demi-finale est programmée mercredi à 14h29 (heure suisse). Il nagera dans la ligne d’eau No 5. En qualifications, il s’était retrouvé, avec la caméra, dans le couloir No 7.



Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.