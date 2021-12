Douceur goûteuse – Dessert tarte pour les pommes Piquée dans le bouquin de Franck Giovannini et doublement testée, cette recette est vraiment sympa. David Moginier

Une tarte de pro accessible à tous les débutants… Pierre-Michel Delessert/Éditions Favre

Ce n’est pas pour faire de la pub mais le livre de Franck Giovannini est superbe et accessible, puisqu’il a décliné ses recettes de Crissier en préparations réalisables par les nuls comme nous. Par exemple, cette tarte aux pommes caramélisées, qu’il accompagne d’une glace vanille. On se lance?

Compote Épluchez, épépinez et coupez la pomme en gros cubes. Mettez-les dans une casserole avec le sucre et 1 cs d’eau. Faites cuire environ 30 minutes puis écrasez à la fourchette ou au mixeur.

Tarte Posez la pâte sur une feuille de papier cuisson, sur une plaque. Coupez les pommes en deux, épépinez-les, puis taillez de fines tranches de 1 mm. Étalez une fine couche de compote sur la pâte et déposez de façon régulière les tranches de pomme en formant une rosace. Faites bien chevaucher régulièrement les tranches en les rapprochant.

Sirop Faites un caramel avec le sucre dans une casserole. Une fois qu’il est blond, arrêtez-le avec l’eau chaude. Gardez à température ambiante.

Cuisson Préchauffez le four à 180°. Saupoudrez la tarte avec le sucre semoule et parsemez de petits morceaux de beurre. Faites cuire environ 40 minutes. À la sortie du four, recouvrez la tarte d’une fine couche de sirop caramel avec un pinceau. Servez tiède avec une quenelle de glace vanille.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. Plus d'infos @grizzlymog

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.