Concours de dessin – Dessine-moi un soleil! Les vacances scolaires touchent à leur fin. Dernière ligne droite pour nous envoyer les œuvres de vos enfants. Joëlle Fabre

Un aperçu de notre belle récolte de soleils sortis de l’imagination des petits Vaudois. DR

Le soleil de Lise, 5 ans et demi, est niché en haut à gauche d’une scène charmante montrant deux fillettes hilares aux mains pleines de doigts dans un jardin bourré de carottes géantes. Celui de Giulia, 6 ans et demi, occupe toute la page et louche sur son nez en forme de cœur.

Nolan, 9 ans, a judicieusement équipé le sien de grosses lunettes noires, tout en l’affublant de rayons en forme de bougies d’anniversaire. À 10 ans, Jennifer est plus réaliste: son soleil trône triomphalement au-dessus de montagnes enneigées et de vertes prairies. Ozzy, 4 ans et demi, a misé sur la colle et les ciseaux pour nous offrir deux versions de l’astre solaire: l’un esquisse un sourire laineux et fronce des sourcils en papier doré, l’autre a la forme et les attributs d’un gigantesque œuf de Pâques égaré en plein ciel sous les yeux ébahis d’une baleine et d’une fraise.

L’imagination des petits Vaudois est manifestement sans limite. Quand on leur demande de nous dessiner un soleil, ils s’en donnent à cœur joie. Depuis le début des vacances scolaires, au fil des épisodes de notre série «Un été au zénith», la rédaction récolte avec ravissement les productions de vos enfants. Notre grand concours touche à sa fin. Vous avez encore une semaine, jusqu’au 19 août, pour nous envoyer les productions de vos artistes en herbe.

Marche à suivre

Pour rappel, le dessin est à réaliser de préférence sur une feuille au format A4. Stylos-feutres, Neocolor, peinture ou crayons de couleur, peu importe la technique, pourvu que ça rayonne.

Les 10 plus beaux dessins seront publiés sur nos plateformes numériques et seront récompensés par une ribambelle de prix – sac à dos, trousses, lunch box, etc. – qui tomberont à pic pour la rentrée scolaire. N’oubliez pas de mentionner l’adresse et le nom de famille des parents (ces données resteront confidentielles), ainsi que le prénom et l’âge de l’enfant.

