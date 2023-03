Développement industriel – Destinus pourra tester le futur avion supersonique à l’Aéropôle Payerne et Destinus SA, société installée depuis 2021, ont signé une convention pour effectuer des essais de propulsion à l’hydrogène. Sébastien Galliker

Troisième employeur de l’Aéropôle avec 25 collaborateurs, Destinus loue 240 m² de locaux appartenant à la ville, dans le site du Payerne Airport. JEAN-PAUL GUINNARD

Permettre des vols supersoniques à longue distance en construisant des aéronefs fonctionnant à l’hydrogène et utilisant la postcombustion des avions de chasse. Voilà l’ambition de la société Destinus SA, constituée en 2021 à Payerne et soutenue par Innovaud pour son implantation sur le site technologique de l’Aéropôle. Pour réaliser des tests, l’entreprise, en mains du dissident russe Mikhaïl Kokorich, et la commune de Payerne viennent de signer une convention pour l’utilisation d’une parcelle d’environ 1000 m², située sur la zone aéropôle 2.