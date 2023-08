Détection bactériologique – bNovate surveille l’eau potable en continu À Écublens, la société a développé un appareil connecté capable de détecter sur site une contamination de l’eau en vingt minutes. Claude Beda

À Écublens, Luigino Grasso, Jérémy Senouillet et Peter Ryser (de g. à dr.) devant l’une de leurs machines détectrices de bactéries dans l’eau. FLORIAN CELLA

Avec le changement climatique, les intempéries à répétition et l’urbanisation croissante, les gestionnaires des réseaux d’eau potable ont un besoin urgent de moyens rapides, simples et rentables pour garantir la qualité sanitaire de l’eau consommée. Avec son appareil de détection rapide de bactéries dans l’eau, bNovate Technologies, pionnière dans le secteur, entend tirer parti de la croissance rapide du marché des analyses microbiologiques de l’eau, qui devrait croître de 6,8% par an entre 2020 et 2027.