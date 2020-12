Istanbul – Détention légale du mécène Kavala pour le plus haut tribunal de Turquie Pour la Cour constitutionnelle, la détention d’Osman Kavala ne représentait «pas une violation» de ses droit, rejetant la demande de l’homme d’affaire pour «annuler son emprisonnement».

Cette affaire est devenue l’un des symboles des pressions qui se sont multipliées contre la société civile en Turquie. (image d’illustration) Keystone

Le plus haut tribunal de Turquie a jugé réglementaire mardi la détention prolongée de l’homme d’affaires et philanthrope Osman Kavala, membre important de la société civile emprisonné depuis plus de trois ans sans avoir été condamné.

La Cour constitutionnelle a estimé que la détention d’Osman Kavala ne représentait «pas une violation» de ses droits, déboutant ainsi le mécène qui voulait faire annuler son emprisonnement, selon l’agence de presse étatique Anadolu.

Écroué depuis 2017, Osman Kavala est accusé de tentative de coup d’État et d’espionnage, ce qu’il nie catégoriquement, et risque la prison à vie.

Acquitté en février

Kavala, une figure respectée de la société civile en Turquie, est connu pour son soutien aux projets culturels portant sur les droits des minorités, la question kurde et la réconciliation arméno-turque.

Acquitté en février lors d’un premier procès où il était accusé d’avoir financé des manifestations anti-gouvernementales en 2013, il avait immédiatement été replacé en détention dans le cadre d’une autre enquête liée à la tentative de coup d’État de juillet 2016.

Au terme de la première audience de ce nouveau procès le 18 décembre, un tribunal d’Istanbul avait ordonné le maintien en détention d’Osman Kavala. Lors de cette audience, il avait estimé que son long emprisonnement, en dépit d’un acquittement, était une forme de «torture mentale».

Les partisans de Kavala, qui dénoncent des accusations «absurdes», espéraient pourtant que le philanthrope serait libéré, alors que le président Recep Tayyip Erdogan a promis le mois dernier de mener des réformes judiciaires afin de «renforcer l’État de droit».

Répression

Cette affaire est devenue l’un des symboles des pressions qui se sont multipliées contre la société civile en Turquie, en particulier depuis le putsch avorté de 2016 qui a été suivi d’une répression tous azimuts.

Le Conseil de l’Europe, dont la Turquie fait partie, a réclamé la libération de Kavala, en application d’une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme estimant que son incarcération visait à le «réduire au silence».

Après son maintien en détention le 18 décembre, le rapporteur du Parlement européen sur la Turquie, Nacho Sanchez Amor, avait exprimé sa «déception», estimant que la justice turque avait «manqué une nouvelle opportunité» de se conformer aux décisions de la CEDH.

Le président Erdogan a plusieurs fois publiquement attaqué Kavala, l’accusant de «financer les terroristes» et d’être le «représentant en Turquie» du milliardaire américain George Soros, bête noire de plusieurs dirigeants autoritaires dans le monde.

ATS/NXP