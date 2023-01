Animaux sauvages – Détenu chez un privé, un serval finit dans un refuge genevois Très populaire sur les réseaux sociaux, ce félin est victime d’un trafic grandissant. Mais en Suisse, ce sont plutôt les espèces hybrides qui occupent les services vétérinaires. Chloé Dethurens

Le serval est un félin, la seule espèce du genre Leptailurus STEEVE IUNCKER GOMEZ

Un serval a été retrouvé chez un particulier en Suisse et placé dans un refuge à Genève. Ce félin issu de la savane africaine, dont la détention est soumise à autorisation, connaît une popularité grandissante. Si les cas d’importation illégale en Suisse restent rares, le trafic augmente à l’international, et notamment en France: ces animaux, à la fourrure tachetée et hauts sur pattes, sont très à la mode sur les réseaux sociaux.