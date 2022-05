Portrait de Binta Ndiaye – Déterminée à toujours donner le meilleur sur le tatami À 17 ans, la judoka du Mont-sur-Lausanne multiplie les exploits et se positionne comme l’un des plus sûrs espoirs du sport suisse. Pierre-Alain Schlosser

Binta Ndiaye s’épanouit dans le monde du judo. PATRICK MARTIN

«Ce qui me rend la plus fière, c’est de me retrouver sur la première marche du podium et que l’hymne national soit interprété pendant que l’on hisse le drapeau à croix blanche.» Binta Ndiaye n’a certainement pas fini d’entendre le cantique suisse. La championne d’Europe des moins de 18 ans, reconnaissable à son chignon, a le judo dans la peau.