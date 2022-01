Le skieur suisse sur le podium – Détrôné, Beat Feuz reste le roi à Wengen Le Bernois a terminé troisième de la première descente du Lauberhorn. Mais c’est lui qui reste le véritable mythe dans l’Oberland bernois. Sylvain Bolt Wengen

Beat Feuz a l’occasion de remporter un quatrième succès sur le Lauberhorn samedi et de dépasser Franz Klammer pour son 200 e départ en Coupe du monde. keystone-sda.ch

À Wengen, il y a deux mythes: Beat Feuz et le Lauberhorn. Avant d’aborder l’édition 2022, le Bernois a d’ailleurs rappelé le lien qui l’unit au village cerné par l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. «En 2012, j’y ai obtenu une victoire en Coupe du monde assez rapidement dans ma carrière et la belle histoire s’est poursuivie avec à chaque fois un immense plaisir de revenir skier ici», a expliqué le héros local.

L’histoire de ce skieur et celle de ce tracé sont intimement liées. Et il n’y avait aucune raison que l’idylle ne se poursuive pas, après une édition 2021 annulée en raison de la pandémie. Le retour du public (13’500 spectateurs privés de tribune se sont répartis le long de la piste), de la Patrouille suisse et bien évidemment de Beat Feuz: tous les ingrédients étaient réunis.