Union européenne – Deux accords majeurs sur le budget et le climat Le dernier sommet européen sous la présidence allemande est couronné d’un double succès. Les Vingt-Sept ont sauvé leur plan de relance et relevé leurs ambitions climatiques. Laura Mercier, Bruxelles

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont dit leur soulagement à l’issue d’un sommet européen qui s’annonçait épineux. keystone-sda.ch

«C’est une bonne journée pour l’Europe», se félicitait Ursula von der Leyen vendredi. La présidente de la Commission européenne ne cachait pas sa satisfaction, ni la fatigue générale après une nuit entière de négociations, à l’issue de la réunion des 27 chefs d’État et de gouvernement de l’UE.

L’agenda était chargé, et les enjeux de taille. «Nous avions gardé beaucoup de travail pour ce dernier sommet», reconnaissait Angela Merkel. À leur arrivée à Bruxelles, les Européens s’attendaient à des «négociations difficiles» sur des sujets très sensibles. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts et y ont passé une nuit blanche, pour conclure cet ultime sommet de l’année 2020 avec un double succès sur le budget de l’Union et le climat.