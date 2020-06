Justice – Deux aides-soignants se dédouanent du calvaire de leur bébé Renvoyés devant le Tribunal criminel de Lausanne pour des mauvais traitements ayant conduit à la mort de leur enfant, ces parents refusent toute responsabilité. Flavienne Wahli Di Matteo

Le couple d’aides-soignants a comparu devant la Cour criminelle de Lausanne, à Renens. 24 heures/Chris Blaser

Qui doit répondre de la mort du petit G., qui n’avait pas encore 1 an en janvier 2017? Qui, au cours de sa courte existence, lui a causé les multiples blessures, fractures, griffures, traces de coups, constatées avant et après son décès? Pourquoi ce petit garçon qui avait survécu à une grande prématurité et sept premiers mois de vie au CHUV a-t-il pu y finir ses jours, victime du syndrome du bébé secoué?