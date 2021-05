Grisons – Deux alpinistes meurent dans une avalanche Une coulée de neige a été fatale à deux alpinistes qui ont chuté de mille mètres vendredi, alors qu’ils montaient vers le sommet grison du Piz Russein.

Les deux alpinistes pris dans l’avalanche sont décédés sur les lieux de leurs graves blessures, a précisé la police. Kantonspolizei Graubünden

Deux alpinistes ont perdu la vie vendredi dans une avalanche au Piz Russein dans les Grisons. Les deux hommes de 29 et 30 ans ont été emportés et ont chuté de mille mètres. Un troisième homme est resté indemne.

Les trois hommes étaient en route dans la matinée vers le sommet du Piz Russein, a indiqué samedi la police grisonne. Ils ont laissé leurs skis dans un dépôt situé à 3100 mètres d’altitude et ont poursuivi leur route à pied pour rejoindre le sommet. C’est alors qu’une plaque de neige s’est détachée au-dessus d’eux.

Deux hommes ont été emportés par la masse de neige, faisant une chute de mille mètres dans la falaise. Le troisième compagnon n’a lui pas été emporté par l’avalanche. Il a été héliporté en sécurité dans la vallée.

Les deux alpinistes pris dans l’avalanche sont décédés sur les lieux de leurs graves blessures, a précisé la police. L’intervention a mobilisé trois hélicoptères, dix secouristes alpins, plusieurs policiers ainsi que deux chiens d’avalanche.

Le Piz Russein se trouve à la frontière entre les Grisons et le canton de Glaris. Avec ses 3600 mètres d’altitude, il est le plus haut sommet des Alpes glaronnaises et son ascension est considérée comme exigeante.

ATS

