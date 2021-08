Grande Cariçaie – Deux ambassadrices vont à la rencontre du public des réserves naturelles Au cœur d’une expérience pilote de deux mois, Carole Bardy et Nathalie Mauri visent à maintenir l’équilibre fragile entre accueil du public et conservation des milieux naturels sensibles. Frédéric Ravussin

Depuis le bord de la plage de Gletterens, Carole Bardy (à gauche) et Nathalie Mauri ont repéré deux paddles qui se sont aventurés dans une zone sensible où ils ne peuvent pas s’engager. CHANTAL DERVEY

Les habitués de la Grande Cariçaie les ont sans doute déjà remarquées. Depuis le 15 juillet, deux femmes arpentent quotidiennement à pied les réserves vaudoises et fribourgeoises de la rive sud du lac de Neuchâtel. T-shirt rouge, pantalons noirs, sac au dos, paire de jumelles en bandoulière, Carole Bardy et Nathalie Mauri sont les premières «ambassadrices nature» du plus grand marais de Suisse. Elles sont au cœur d’une expérience pilote de deux mois, mise en place par proposition de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC). Avec l’espoir, évidemment, que son bilan justifiera une pérennisation par les Cantons riverains.