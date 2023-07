Nouveau festival à Lully – Deux amis lancent un «mini-Paléo» pour rythmer leur village Festi Lully est une manifestation de deux jours dont le but est de mélanger les générations et animer l’été de leurs concitoyens. Lucas Philippoz

Hormis un peu d’aide de proches, Livio Di Matteo et Corentin Rondot ont officié en duo pour monter de toutes pièces un festival de musique à Lully, au-dessus de Morges. ALEXANDRE GRIEU

Un «mini-Paléo», rien que ça. C’est ce que promettent pour la fin du mois, sourire en coin, deux jeunes de la région morgienne, à la population de Lully (1200 habitants environ). À eux deux et en seulement six mois, Corentin Rondot et Livio Di Matteo ont monté de toutes pièces un festival.

L’événement durera deux jours (vendredi et samedi) avec quatre concerts, deux DJ sets et une scène de 50 mètres carrés. Sans compter un vide-dressing, des stands de nourriture et autres animations. Objectif: «Faire vivre le village et toucher un public aussi large que possible.»

Fabrique à souvenirs

Les deux hommes voyaient grand et bien qu’ils soient familiers de ce milieu – ils travaillent dans l’événementiel – ils ont dû cravacher pour mener leur projet à bien. «Depuis décembre, on a bossé quasi constamment sur ce festival et on y pense jour et nuit, raconte Corentin Rondot. Surtout que nos idées ont évolué au fur et à mesure. Mais c’est un bon stress. Et ce seront des souvenirs gravés à vie.»

«C’est assez rare d’avoir des fêtes jusqu’à 1 h 30 du matin au centre du village de Lully!» Corentin Rondot, organisateur de Festi Lully

Le défi sera d’attirer le public alors que l’offre culturelle foisonne en été. Les deux potes misent sur la curiosité liée à la nouveauté, ainsi que des horaires élargis qui devraient, selon eux, séduire divers publics. «C’est quand même rare d’avoir des fêtes jusqu’à 1 h 30 du matin au centre du village! On espère vraiment rassembler tout Lully.»

Soutien communal

Une agape sera offerte par la Commune le premier soir; signe de soutien – elle finance d’ailleurs une partie du projet – mais aussi d’une volonté partagée de mélanger les générations.

Les organisateurs ambitionnent déjà de réitérer l’expérience les années suivantes. «Probablement dans deux ans, car il y a la Fête cantonale des jeunesses en 2024. Mais nous avons créé une association et nous sommes déjà quasiment sûrs qu’il y aura une deuxième édition», annonce Corentin Rondot.

