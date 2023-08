Innovation à l’EPFL – Deux apps pour faciliter la vie des personnes aveugles Des étudiants ont imaginé des applications pour déchiffrer les notices de médicaments et repérer les places libres dans les transports. Romaric Haddou

Les applications ont été développées en collaboration avec la Fédération suisse des aveugles et malvoyants afin qu’elles répondent parfaitement aux besoins. Sebastien Anex

Collaborer avec des personnes en situation de handicap afin de développer des solutions technologiques qui leur simplifient la vie. C’est l’objectif de l’Assistive Technologies Challenge, un cours-projet de l’EPFL.

Durant le semestre de printemps, six projets ont abouti, dont deux ont été menés avec la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Il s’agit de deux applications intitulées Find my seat et MedScan.

La première permet aux personnes aveugles et malvoyantes de savoir où se trouvent les places libres dans les transports publics. Lorsque l’utilisateur entre dans un bateau, un bus ou un métro, il lui suffit de secouer deux fois son téléphone pour lancer l’application. Celle-ci va alors utiliser la caméra pour repérer les sièges non occupés. L’emplacement et le nombre de pas nécessaires pour atteindre les places disponibles sont ensuite transmis vocalement à l’usager.

Données non stockées

L’EPFL précise qu’aucune donnée n’est stockée et que «l’écran reste noir lorsque la caméra détecte les sièges libres». «Nous avons testé des solutions basées sur la connexion Bluetooth, mais les résultats étaient beaucoup moins précis», rapporte Amine Tourki, étudiant en microtechnique.

L’ambition est désormais d’intégrer Find my seat à l’application CFF Inclusive. Les étudiants sont en contact avec l’ancienne régie fédérale depuis le début de leur projet et une demande a été envoyée à la Commission d’éthique de l’EPFL afin de valider l’utilisation de ce nouvel outil.

«Nous avons dû réfléchir à la manière de décomposer la notice pour que la personne puisse choisir d’entendre la partie qui l’intéresse.» Thibaut Stoltz, étudiant en robotique

Le fonctionnement de MedScan est simple également. En scannant une boîte de médicaments, l’utilisateur est renseigné sur le nom, la date d’expiration, le dosage et les informations contenues dans la notice.

«Quand on lit une notice, notre regard se pose sur les titres en gras pour trouver ce que l’on cherche. Une personne aveugle ne peut pas naviguer de la même façon. Nous avons donc dû réfléchir à la manière de décomposer la notice pour que la personne puisse choisir d’entendre la partie qui l’intéresse», indique Thibaut Stoltz, étudiant en robotique.

MedScan est disponible en français, allemand et italien, mais les concepteurs ne savent pas encore s’ils poursuivront le projet. Si ce n’est pas le cas, l’association HackaHealth, qui gère Assistive Technologies Challenge, «leur demandera de rendre le code public, afin que quelqu’un puisse, peut-être, reprendre le flambeau», annonce l’EPFL.

