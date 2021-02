Lausanne – Deux arbres majeurs sauvent leurs feuilles au tribunal Pour la seconde fois, le Tribunal cantonal refuse qu’un cerisier du Japon et un copalme d’Amérique, qui gâcheraient la vue de voisins sur le lac et les montagnes, soient abattus. Laurent Antonoff

Le liquidambar peut atteindre une hauteur de 20 à 25 mètres. Getty Images/iStockphoto

Ils ont eu chaud aux feuilles. Et par deux fois. Cela fait en effet deux fois qu’un cerisier du Japon et un liquidambar, ou copalme d’Amérique, occupent la Cour de droit administratif et public (CDAP). Plantés chez un privé en 1993 dans les hauts de Lausanne, ils ne sont pas du goût des voisins qui ont sollicité leur abattage. À deux reprises, la Municipalité a refusé de faire entrer en scène les tronçonneuses. À deux reprises également, et la seconde fois en ce mois de février, le Tribunal cantonal a débouté les voisins.

Essence majeure

C’est parce qu’ils leur gâchent la vue sur le lac et les montagnes que les voisins ont saisi la justice, à propos des arbres litigieux qui ont poussé sur la parcelle d’à côté. Mais la Municipalité de Lausanne ne l’a pas entendu de cette oreille, estimant que le cerisier du Japon et le copalme d’Amérique étaient des essences majeures, et à ce titre protégés. Rappelons que pour être reconnu comme essence majeure, un arbre doit pouvoir atteindre une hauteur de dix mètres et plus, présenter un caractère de longévité spécifique, et avoir une valeur végétale reconnue. Ces conditions ne sont en outre pas cumulatives.