Fribourg – Deux arrestations suite à une escroquerie «wash wash» Deux hommes ont été arrêtés la semaine dernière par la police fribourgeoise. Ils sont soupçonnés de délit d’escroquerie de type de «wash wash» ou «escroquerie au billet noir».





L’arrestation des deux individus est survenue vendredi à Vallorbe (VD), suite à une affaire qui s’est déroulée à Fribourg. KEYSTONE

La Police cantonale fribourgeoise a arrêté la semaine passée deux individus soupçonnés de délit d’escroquerie de type de «wash wash» ou «escroquerie au billet noir». Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

Cette dernière concerne deux hommes, de 42 et 50 ans, domiciliés respectivement dans le canton de Vaud et en France et placés en détention, selon un communiqué publié jeudi. Leur arrestation est survenue vendredi à Vallorbe (VD), suite à une affaire qui s’est déroulée à Fribourg.

La police cantonale signale que plusieurs cas ont été annoncés ces dernières semaines, tant à Fribourg que dans les cantons limitrophes. Pour ce type d’arnaque, les escrocs prennent généralement contact avec la victime suite à la publication d’une petite annonce.

Procédé «chimique»

Après l’avoir mise en confiance, les arnaqueurs proposent lors d’une transaction financière de multiplier de l’argent par un procédé «chimique». Ils lui demandent une somme d’argent, souvent des dizaines de milliers de francs, somme qui sera intégrée à des papiers blancs et qui sera multipliée.

Il est également possible que les escrocs proposent de soi-disant anciens billets de banque qu’ils vont remettre à neuf, avertit encore la police cantonale. Ils agissent alors contre la remise d’une certaine somme d’argent de la part de la victime.

ATS/NXP