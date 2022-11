Vernissage à Lausanne – Deux artistes figuratifs à découvrir d’urgence La galerie Richterbuxtorf met en regard le dessinateur Joël Person et le peintre Jean-Baptiste Sécheret, tous deux publiés aux Cahiers Dessinés et présentés par Pajak. Boris Senff

Joël Person, «Abattoir», Série Bruits du monde, 2021. Pierre noire sur papier, 29 x 58 cm. JOEL PERSON

Les amateurs de figuration peuvent remercier Frédéric Pajak de défendre avec acharnement cette voie royale des arts visuels, que certains avant-gardistes téméraires pensaient pouvoir congédier irrémissiblement. En tant que dessinateur lui-même engagé dans cette voie, le directeur des Cahiers Dessinés n’oublie pas les consœurs et les confrères actifs et poursuivant une tradition historique qui n’a pas dit son dernier mot. La preuve avec Joël Person et Jean-Baptiste Sécheret, deux artistes que les lecteurs de la revue «L’Amour» du même Pajak – le troisième numéro vient de sortir en octobre – connaissent peut-être déjà.

Une vue lémanique par Jean-Baptiste Sécheret. «Lausanne», 2021. Huile sur carton préparé, 18,7 x 24 cm. JEAN-BAPTISTE SECHERET

La galerie lausannoise Richterbuxtorf emboîte le pas à l’actualité, après la galerie parisienne 24b, en présentant à Lausanne, dès le samedi 19 novembre, le dessinateur et le peintre qui viennent tous deux d’être publiés à l’enseigne des Cahiers Dessinés. L’un et l’autre se soumettent à la figure imposée du réel, chacun développant, en fonction de son médium propre, un style distinct mais où l’observation directe trouve des traductions vigoureuses.

Joël Person «Métro», série Bruits du monde, 2021. Pierre noire sur papier, 25,8 x 25,8 cm. JOEL PERSON

L’ancien surfeur Joël Person interprète le monde par la vivacité d’un trait à l’appétit féroce, fiévreux et ciselé, qui s’épanouit avec un bonheur égal dans les portraits, le bestiaire ou encore ces scènes volées à l’actualité qu’il qualifie de «Bruits du monde».

Le peintre Jean-Baptiste Sécheret n’est pas moins épris de l’instant. À côté de formats amples, il réalise aussi des miniatures «croquées» rapidement, mais toujours dans le souci de la lumière juste, comme le trahit le titre de son ouvrage récemment paru, «Peintures et dessins à l’heure exacte». Avec sa «boîte à pouce», micro-chevalet portable, il peint même depuis les avions de ligne des paysages nuageux découpés par les ailes de l’appareil!

Jean-Baptiste Sécheret, «New York», 2012. Huile sur carton préparé, 18,7 x 24 cm. JEAN-BAPTISTE SECHERET

Deux artistes qu’il est urgent de découvrir et que Frédéric Pajak présentera personnellement.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.