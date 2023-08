Deux attaques à Trey – Le loup de la Broye sévit deux fois en deux semaines Deux agneaux sont morts sous les crocs d’un loup à Trey, où le grand carnivore avait déjà sévi deux fois en 2022. Sébastien Galliker

Discrets depuis plusieurs mois, le ou les loups rôdant dans la Broye ont attaqué deux fois en deux semaines à Trey. Getty Images/iStockphoto

«Pour le peu de bêtes qu’on a, soit plus que treize moutons désormais, investir dans un parc sécurisé à plus de 1,10 m de hauteur ne vaudrait pas la peine financièrement. En même temps, ce n’est pas facile de voir le loup revenir si souvent chez nous.» Agriculteur à Trey, Pierre-André Fague vient de subir deux prédations du grand carnivore en moins de deux semaines. Dans cette exploitation, les moutons vivent normalement entre la ferme et les prés, au milieu de vaches allaitantes. Aux yeux de la Direction générale de l’environnement (DGE), son pâturage n’est ainsi que partiellement protégé, avec ses deux fils de sécurité.

«Une promeneuse m’a signalé qu’un était dépecé en fin d’après-midi. Il ne restait rien de la carcasse, qui a été coupée en deux.» Pierre-André Fague, agriculteur à Trey

Alors que les loups de la Broye s’étaient faits discrets ces derniers mois, ils reviennent dans l’actualité. Nommé «le loup de la Broye», M212 s’était fait l’auteur de plusieurs attaques en 2022, dont deux fois déjà dans la ferme Fague. En février dernier, un autre animal, M341, avait été identifié à Avenches, où dix moutons avaient péri d’un coup. Une attaque qui pourrait désormais valoir une demande d’abattage depuis que le Conseil fédéral a allégé les normes.

Attaque de jour

Le butin du grand carnivore se complète donc de deux agneaux, prélevés les 14 et 26 août. La première fois de nuit et samedi dernier de jour. «J’avais compté mes moutons le matin et ils étaient tous là. Une promeneuse m’a signalé qu’un était dépecé en fin d’après-midi. Il ne restait rien de la carcasse, qui a été coupée en deux», décrit l’agriculteur.

«Dans le canton de Vaud, la présence d’au minimum un loup a pu être constatée sur la base de nos pièges photo. La DGE n’exclut pas que le mâle «M341» soit toujours présent.» Frédéric Hofmann, chef de section «chasse, pêche et espèces» de la DGE

Détecté plusieurs fois dans la région en 2022, M212 s’y promène toujours. Son ADN a été identifié en janvier dans la région de Morat (sur un chevreuil), en février à Misery-Courtion (chevreuil) et le 13 juillet à Cournillens (FR, moutons). «Dans le canton de Vaud, la présence d’au minimum un loup a pu être constatée sur la base de nos pièges photo. La DGE n’exclut pas que le mâle M341 soit toujours présent», note Frédéric Hofmann, chef de section chasse, pêche et espèces de la DGE.

Dans un double but de durabilité écologique (biodiversité de la faune sauvage indigène) et de durabilité économique (limiter les conflits), le Service des forêts et la nature du canton de Fribourg (SFN) a fait procéder à plusieurs analyses ADN. «Ces dernières ne se limitent pas aux prédations sur les animaux de rente mais également (et surtout) sur la faune sauvage, toujours en se basant sur des suivis et des connaissances scientifiques, et non pas sur les croyances», explique Elias Pesenti, du SFN.

Si les résultats ADN des récentes attaques de Trey ne sont pas encore connus, Pierre-André Fague va toutefois tenter de mieux protéger ses moutons. «On va les équiper de colliers de phéromones antiloup. Ils dégagent une odeur comme si une meute était déjà sur place», soupire l’agriculteur.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.