Le Mont-sur-Lausanne – Deux blocs s’affrontent pour gagner la Municipalité Désormais dépourvus d’enseigne partisane, la gauche et le centre droit seront départagés par les urnes. Alain Detraz

La Municipalité du Mont-sur-Lausanne passera de sept à cinq membres cet été. Les sièges restants sont très convoités. Chris Blaser.- A

La surprise est venue avant le dépôt des listes. Le PLR ne fait désormais plus campagne sous son nom au Mont-sur-Lausanne. C’est au sein d’une coalition que le parti veut conserver la majorité de droite, au Conseil communal et à la Municipalité. Mais l’énergie déployée par le camp adverse et l’évolution de la population montaine lui donnent du fil à retordre.

Ainsi, la nouvelle Alliance montaine a déposé une liste de 42 candidats regroupant le PLR, l’Entente montaine, les Vert’libéraux et des indépendants. Chacun est symbolisé par une couleur dans le logo choisi pour cette nouvelle formation. Actuellement, ce centre droit occupe 38 sièges de l’hémicycle. C’est donc une progression modeste qui est visée. Sa campagne d’affichage vient pourtant de démarrer sur les chapeaux de roues dans la commune, à laquelle s’ajoute un site internet flambant neuf. «Nous nous battons pour une commune viable, tant sur le plan économique qu’environnemental et social», décrit son coprésident Christophe Blanc.

Évolution démographique

Pour la droite traditionnellement majoritaire, Le Mont citoyen représente le mouvement qu’il s’agit de contenir. En effet, la formation rose-rouge-verte a bousculé la vie politique au cours de cette législature. Son activisme et sa force de proposition sont d’ailleurs reconnus, voire enviés, par ses adversaires. Et cela semble fonctionner puisque, avec 15 sièges au Conseil communal, la formation de gauche présente 36 candidats. Une ambition que ne cache pas sa présidente, Jolanda Müller Chabloz: «Si on obtient un tiers des sièges, il serait alors normal d’obtenir un second siège à la Municipalité.»

Le Mont citoyen avait déjà créé la surprise en plaçant Philippe Somsky à l’Exécutif il y a cinq ans. L’explication réside notamment dans l’évolution démographique communale, qui s’urbanise à grande vitesse. «La population évolue tellement en une législature qu’il est difficile de faire un pronostic pour celle-ci», commente Jolanda Müller Chabloz.

Ainsi, le groupe présente trois candidats à la Municipalité, tous masculins. C’est le centre droit qui joue la carte féminine. Revendiquant les cinq sièges, l’Alliance montaine compte deux femmes sur sa liste. Celle-ci promet d’ailleurs un petit coup de jeune, puisque le syndic Jean-Pierre Sueur ne se représente pas, pas plus que ses collègues Jacques Marchand, André Guex et Michel Amaudruz. Entre ces deux pôles, les socialistes ont réuni une liste de sept candidats au plénum. Les UDC et indépendants de droite présentent un candidat à la Municipalité et huit pour le Conseil communal.