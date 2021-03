Hockey sur glace – Deux «bulles» en marge des play-off de National League La Direction de la Ligue et les représentants des clubs ont détaillé les mesures prises pour la fin de la saison.

Les hockeyeurs devront se soumettre à des contrôles réguliers. KEYSTONE

On apprend notamment que la saison régulière de National League se terminera au plus tard le 5 avril et que dans le cas où certaines équipes n’auraient pas disputé les 52 matches de la saison régulière, la moyenne de points par match fera foi pour déterminer le classement final.

«Bulle sport» et «bulle domicile»

Les «préplay-off» (best of 3) commenceront le 7 avril et les quarts de finale (best of 7) le 13 avril. Après chaque tour, les équipes qualifiées décideront de la durée des séries suivantes. Pour toute la durée des play-off, les joueurs et les membres du staff seront placés soit à la patinoire («bulle sport») ou à domicile («bulle domicile»), avec pour seuls contacts les membres du club ainsi que les membres de la famille vivant dans le même ménage. Des tests seront effectués au moins une fois par semaine pendant la durée des play-off.

Les play-off doivent se terminer au plus tard le 14 mai, afin de tenir compte de la préparation de l’équipe nationale pour les Championnats du monde à Riga (21 mai au 6 juin).

