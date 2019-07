Deux capitales lémaniques à la même page

Le projet commun des Bibliothèques de Lausanne et des Bibliothèques municipales de Genève, intitulé «Lire ça déchire!», figure parmi les bénéficiaires d’un soutien de 100 000 fr. de l’Office fédéral de la culture dans le cadre de sa politique de promotion de la lecture. Cette démarche expérimentale inédite à l’échelle romande vise à tester de nouveaux modes d’encouragement à la lecture auprès des jeunes, en particulier ceux qui sont a priori éloignés du monde du livre et de l’écrit, cela par le biais d’ateliers, d’interventions théâtrales ou de démarches participatives.

Jeunes en formation professionnelle visés

Un projet pilote qui s’adresse en particulier aux jeunes en formation professionnelle des filières automobile, mécanique, électricité, médicotechnique, horlogerie, multimédia, microtechnique, mécatronique industrielle, informatique et électronique. «Cette démarche s’inscrit pleinement dans la politique d’accès de toutes et tous à la culture, particulièrement les jeunes, que nous menons aussi bien à Lausanne qu’à Genève. Cette collaboration vient ainsi renforcer de manière originale les mesures déployées pour favoriser le lien de l’ensemble de la population à la lecture et avec les bibliothèques municipales», souligne Grégoire Junod, syndic de Lausanne.

«Je te lis, mon amour»

Intitulé «Histoires d’écoles» pour le volet genevois et «Je te lis, mon amour» pour le volet lausannois, le projet se déroulera au cours de l’année scolaire 2019-2020 en collaboration avec deux écoles professionnelles, leurs enseignants et leur bibliothèque: l’École professionnelle de Lausanne (EPSIC) et le Centre de formation professionnelle technique de Genève (CFPT). (24 heures)