Une première historique – Deux cheffes trois-étoiles règnent au Royaume-Uni Le guide Michelin britannique promeut Hélène Darroze et Clare Smyth à la récompense suprême. David Moginier

Hélène Darroze, The Connaught, et Clare Smyth, Core, deux nouveaux trois-étoiles à Londres. THE CONNAUGHT/CORE

Sur les cent trente cuisiniers qui possédaient les mythiques trois étoiles Michelin dans le monde, seules cinq étaient des cheffes: les Françaises Anne-Sophie Pic à Valence, Annie Féolde à Florence, Dominique Crenn à San Francisco, la Basque Elena Arzak à Saint-Sébastien et l’Italienne Nadia Santini entre Crémone et Mantoue. L’édition britannique du célèbre guide rouge en a rajouté deux d’un coup à Londres: la Française Hélène Darroze pour son restaurant dans l’hôtel The Connaught et l’Irlandaise Clare Smyth dans son Core peuvent désormais arborer les précieux macarons.